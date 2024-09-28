جوارديولا ردًا على تصريحات نجم آرسنال: هالاند ليس فخورًا ونحن الآن في حرب!

الأوضاع لا تزال متوترة بين الطرفين

قرر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبول التحدي الذي أعلنه آرسنال من خلال لاعبه جابرييل ماجاليس بإعلان الحرب على أرض الملعب بين الفريقين.

مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب الاتحاد وانتهت بالتعادل 2/2 في الدوري الإنجليزي، شهدت العديد من المشاحنات كان أبرزها بين إرلينج هالاند وجابرييل، حيث خرج الأخير للتأكيد على أن هذه الأمور طبيعية، لأن المباراة كانت بمثابة الحرب التي يجب خلالها دفع واستفزاز المنافس.

ورد جوارديولا على هذا الأمر قائلًا في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل يونايتد، المقامة ظهر اليوم، السبت:"المشاعر تكون في بعض الأحيان قوية للغاية، وكما قال جابرييل بشكل مثالي بعد المباراة، هذه حرب وعليهم استفزاز الخصم ودفعه، إذن ماذا يجب أن أفعل؟ لو أردت استفزازي سأكون هناك لمواجهتك".

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وأضاف:"هل تريد حربًا؟ الآن نحن في حرب، لا يوجد لدي أي خيار آخر، بعد كل حركة سيكون هناك رد فعل".

وعن اشتباك إرلينج هالاند مع جابرييل أكثر من مرة:"لا أعتقد أنه سيكون فخورًا بما حدث، ولكني أتفهم نوعية الالتحامات التي تحدث أمام آرسنال".

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يذكر أن مانشستر سيتي يلعب ضد نيوكاسل وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ13 نقطة، مقابل 12 لليفربول وأستون فيلا و11 لآرسنال.