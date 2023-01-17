"آرسنال سيعود معه" .. نبوءة مورينيو التي غيرت مستقبل أرتيتا!

يقود ميكيل أرتيتا نادي آرسنال الإنجليزي إلى موسم تاريخي بعد طول معاناة، ويبدو أن جوزيه مورينيو كان كلمة السر في ذلك!

جاءت مباراة آرسنال ضد غريمه توتنهام في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لتؤكد أن "الجانرز" عازم على المضي حتى النهاية في صراع الفوز باللقب لموسم 2022-23.

آرسنال فاز على توتنهام بهدفين نظيفين في قمة الجولة 20، ليواصل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مسيرته المذهلة، ويصل إلى 47 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

لكن الوضع في آرسنال اختلف تمامًا في غضون 25 شهرًا، عندما زار "الجانرز" ملعب توتنهام، في ديسمبر 2020، وحينها خسر بهدفين دون رد، عندما قاد البرتغالي جوزيه مورينيو "سبيرز".

حينها كان آرسنال في المركز 15 في الدوري الإنجليزي، وبدأ الضغط يتزايد على أرتيتا وطالبت الجماهير بإقالته، لكن مورينيو كان الداعم الأكبر للإسباني رغم تفوقه عليه في تلك المباراة.

مورينيو قال بعد نهاية المباراة: "أريد أن أقدم التهنئة إلى أرتيتا، لأنه جعلنا نلعب مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "من الناحية التكتيكية، آرسنال جيد للغاية، لقد كانوا منظمين بشكل جيد جدًا، كان البناء يتم بأربعة لاعبين، والدفاع بخمسة، ثم في الشوط الثاني، حاولوا إيجاد مثلثات على الجانب، وجعلونا نعاني، تلك المشاكل نجحنا في حلها لأن اللاعبين في هذه اللحظة لديهم ثقافة تكتيكية جيدة".

وتابع: "وفوق ذلك، آرسنال لديه روح لا تُصدق، سببوا لنا المشاكل لأنهم فريق جيد وأرتيتا مدرب جيد".

واختتم مورينيو حينها: "يمكنني أن أتخيل المستقبل هناك، في الغد ستكون العناوين الرئيسية عن عدم وجودهم في وضع جيد في الترتيب، لكنني أعتقد أنه مع هؤلاء اللاعبين ومع ميكيل سيعود آرسنال مرة أخرى".

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مورينيو كان محقًا في كل كلمة قالها عن أرتيتا، حيث لعب المدرب الإسباني الشاب دورًا أساسيًا في تحسن آرسنال على مستوى النتائج والأداء.

وسيكون فوز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 19 عامًا سببًا في جعل أرتيتا بمثابة الأسطورة في ملعب "الإمارات"، على الرغم من أن الطريق يظل طويلًا حتى نهاية الموسم.