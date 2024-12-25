أفضل خمسة خيارات لتعويض غياب ساكا في فانتازي الدوري الإنجليزي

ضربة قوية لآرسنال

تعرض بوكايو ساكا نجم آرسنال إلى إصابة في أوتار الركبة، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام كريستال بالاس، وغادر قبل نهاية الشوط الأول، ورغم ذلك تمكن المدفعجية من حسم اللقاء بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد (5-1).

ولكن إصابة ساكا، التي قد تمتد إلى 6 أسابيع، وضعت المتنافسين في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، في ورطة البحث عن بديل لتعويض غياب نجم آرسنال، الذي كان إحدى الركائز الأساسية في اللعبة، لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع 5 اختيارات لتعويض جناح المدفعجية.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)



وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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1- مارتن أوديجارد

الخيار الأول هو مارتن أوديجارد، زميل ساكا في نفس الفريق، الذي سيكون مسؤولا عن ركلات الجزاء في غياب ساكا، إلى جانب بعض الركلات الثابتة أيضا، وما يزيد من احتمالية مساهمة أوديجارد بالأهداف في الجولة المقبلة، خوض آرسنال لمواجهة سهلة في ملعب الإمارات أمام إيبسويتش تاون.

2- جابرييل مارتينيلي

يمكن أيضا تعويض ساكا من نفس الفريق بخيار آخر مثير للإعجاب هو جابرييل مارتينيلي، فقد قدم البرازيلي أداءً مذهلا على الجانب الأيمن، بعد خروج ساكا أمام كريستال بالاس، حيث كان يخترق منطقة الجزاء كثيرًا، مما يجعله خيارًا محتملا للانفجار أمام إيبسويتش تاون.

3-لويس دياز

لويس دياز جناح ليفربول، هو أحد الخيارات الممتازة لتعويض ساكا، فالدولي الكولومبي تطور كثيرًا تحت قيادة آرني سلوت هذا الموسم، وزاد معدل مساهماته الهجومية وتسجيله للأهداف بصورة واضحة، كما تنتظر دياز مباراة سهلة أمام ليستر سيتي على ملعب أنفيلد.

4- برونو فيرنادنيش

لا يمر مانشستر يونايتد بفترة مستقرة من الناحية الفنية، ندرك ذلك جيدًا، ولكن البرتغالي برونو فيرنانديش هو قلب وروح الفريق، فهو أكثر اللاعبين خوضا للدقائق، كما أنه المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء والضربات الثابتة، ولا يمكن أن تمر أي هجمة دون أن يبصم عليها، لذلك فإن برونو سيكون خيارًا منطقيا ولكن على المدى الطويل.

5- فيل فودين

يعيش مانشستر سيتي فترة مشابهة لأزمة جاره يونايتد، ولكن جدوله في المباريات المقبلة يغري كثيرًا بضرورة ضم عنصر هجومي من الفريق، وأبرز هذه العناصر في الفترة الأخيرة هو فيل فودين، الذي بدأ يستعيد بعضا من مستوياته التي ظهر بها في الموسم الماضي.

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