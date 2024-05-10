"آخر 90 دقيقة في الجوهرة" .. جماهير الاتحاد تودع رومارينيو بعد مسيرة 6 سنوات

النجم البرازيلي كتب تاريخًا لا يُنسى مع الاتحاد..

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أصبح البرازيلي رومارينيو، جناح فريق الكرة بنادي الاتحاد، على أعتاب مغادرة قلعة العميد، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري، تزامنًا مع نهاية عقده.

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ويستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، في مباراة الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث تقام آخر مباريات العميد في الجوهرة، قبل انتهاء الموسم الجاري، وذلك بعد نقل مباراة الاتحاد وضمك، في الجولة 33 وقبل الأخيرة، إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وقامت جماهير الاتحاد، بتقديم تحية كبيرة إلى رومارينيو، أثناء عملية الإحماء، حيث تودع نجمها البرازيلي الكبير الذي يستعد للرحيل عن العميد بعد 6 سنوات قضاها بقميص النمور.

وانضم رومارينيو إلى صفوف الاتحاد في أغسطس 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، وشارك اللاعب في 40 مباراة خلال الموسم الجاري، في كافة المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وأحرز رومارينيو 95 هدفًا وصنع 30 تمريرة حاسمة، في 212 مباراة خاضها بقميص الاتحاد، كما توج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي في الموسم الماضي (2023-2024)، فضلًا عن الميدالية الفضية مع العميد في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، بعد الخسارة أمام الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح، بعد تعادل مثير في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4).

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وأصبح حلم التأهل الآسيوي، هو الأمل المتبقي للاتحاد قبل نهاية الموسم، حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، فيما يصارع على المركز الثالث المؤهل إلى دوري النخبة الآسيوي، أو الرابع الذي يؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعد خروج العميد خالي الوفاض، بوداع كأس العالم للأندية من الدور الثاني، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ونهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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