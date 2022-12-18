"آخرها تنظم صلاة الجمعة وليس المونديال" .. إعلامي مغربي يعتذر بعد الإساءة للسعودية

الواقعة تعود لكأس العرب قطر 2021، لكن عادت هذه الأيام للانتشار من جديد

بعد عام كامل من الواقعة، توجه الإعلامي المغربي أسامة بن عبد الله بالاعتذار للمملكة العربية السعودية وشعبها، إذ قلل منها خلال كأس العرب قطر 2021.

كأس العرب 2021 أقيم أواخر العام الماضي، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، الذي يُسدل الستار عليه اليوم الأحد.

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Shahid

وأثناء البطولة العربية، سُئل الإعلامي المغربي عن إمكانية تنظيم السعودية لكأس العالم يومًا ما، فكان رده: "ما تستطيع السعودية تنظيمه هي صلاة الجمعة في مكة المكرمة وليس أي بطولة".

هذه التصريحات انتشرت بشكل واسع خلال الأيام الماضية، ليهاجم الجمهور أسامة بن عبد الله بشدة، فجاء تعليق الأخير، عبر قناة "الكاس" القطرية: "أول مرة أشاهد ما قلته هذه الأيام، حقيقةً تفاجأت كيف قلت ذلك؟، لكن حقيقةً لم أقصد تمامًا ما قلته، حزنت عندما شاهدت الفيديو، فالربط غير منطقي تمامًا، وما علاقة مكة المكرمة بكأس العالم؟".

وأضاف: "لم أكن أنوي لثانية واحدة أن أسيء للسعودية، هي بلد المسلمين وما تقوم به في السنوات الأخيرة مذهل، لذلك أعتذر للأسرة المالكة وللشعب السعودي والمسلمين كافة".

يذكر أن التقارير الصحفية تؤكد أن السعودية تعتزم تقديم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع مصر واليونان.