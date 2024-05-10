"آثارها ستستمر للموسم المقبل" .. صدمة قوية لجماهير الاتحاد بشأن الإصابات!

معاناة الاتحاد قد تستمر للموسم المقبل!

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يُعاني نادي الاتحاد خلال الموسم الحالي من كثرة الإصابات، ولكن هناك تنبؤات بأن مشكلة الإصابات الكثيرة ستستمر للموسم المقبل، في صدمة كبيرة للجماهير.

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وقال الإعلامي خالد شنيف خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "الاتحاد يغيب عنه فريق كامل، الله يعينهم ونعود إلى المتسبب في بداية الموسم، من عمل المعسكر أسبوعين وأقر به".

وأضاف شنيف: "هذه الأثار قد تستمر إلى الموسم المقبل، خطأ واحد يُنهي الموسم مبكرًا ويقضي على الكثير من اللاعبين، فقدنا أحمد شراحيلي برباط صليبي ولاعبين كثر والسبب فترة الإعداد السيئة".

واختتم خالد شنيف تصريحاته قائلًا: "أعان الله الاتحاد وجماهيره على ما يمر به الآن"، في ظل الإصابات كثيرة التي يُعاني منها لاعبيه.

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ويدخل الاتحاد مباراته ضد الاتفاق مساء اليوم، وهو يغيب عن صفوفه الكثير من اللاعبين، أبرزهم: "أحمد حجازي، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما، لويز فيليبي، فابينيو، زكريا هوساوي، مد الله العليان، عبد الله المعيوف".

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