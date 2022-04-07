اينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

فرانكفورت × برشلونة

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27' تسديدة من المهاجم بوري ولكن شتيجن يمسك بالكرة

25' محاولة من فرانكفورت، تسديدة بعيددة المدى ولكن الكرة تصل سهلة في يد شتيجن

تبديل اضطراري لبرشلونة بخروج بيكيه للإصابة ودخول لونجليه

16' فرصة خطيرررة لبرشلونة، تمريرة إلى أوباميانج الذي يسدد ولكن الكرة في الشباك الخارجية

9' عرررضية خطيرررة من الجهة اليسرى لفرانكفورت بقدم كوستيتش ولكن جافي يشتت الكرة قبل أن تصل إلى كناف

6' خطيررررررررة لفرانكفورت، عرررضية من الجهة اليمنى إلى سو الذي كانت لديه فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الأول ولكن الكرة تمر بجوار القائم

4' فرانكفورت يرد! عررضية من كامادا تتجاوز الجميع، تصل إلى كناف الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بألبا وتخرج لركنية

2' فرصة أولى خطيرررة لبرشلونة، تسديدة رررائعة من توريس ولكن تراب يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركلة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - رونالدو أراوخو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أوباميانج - فيران توريس - أداما تراوري

تشكيل اينتراخت فرانكفورت:

يبدأ المدرب أوليفر جلاسنر بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

كيفن تراب

إيفان نديكا - مارتن هينتيرجير - توتا

فيليب كوستيتش - جبريل سو - كريستيان ياكيتش - أنسجار كناوف

دايتشي كامادا - جيسبر ليندستروم

رفائيل سانتوس بوري

في المقابل، صعد العملاق الكتالوني لربع النهائي بعد أن تخطى جالطة سراي في الدور السابق، حيث تعادل الفريقان سلبيًا في كامب نو، قبل أن ينجح البلاوجرانا في الفوز في أسطنبول بهدفين لهدف.

تأهل فرانكفورت لهذا الدور بعد أن تجاوز عقبة ريال بتيس، حيث نجح الفريق الألماني في الفوز خارج ملعبه بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل على أرضه بهدف لكل فريق.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة اينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة في إطار ذهاب مباريات ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب فالد.