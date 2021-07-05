من هو إيجور كورونادو لاعب الاتحاد الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن إيجور كورونادو لاعب الشارقة الذي انضم للاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، من هو وما هي تفاصيل الصفقة؟

دخل نادي الاتحاد السعودي سوق الانتقالات الصيفية 2021 أخيرًا، حيث أبرم أولى صفقاته في الميركاتو بضم لاعب نادي الشارقة الإماراتي إيجور كورونادو.

لم يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة حتى الآن، لكن هناك العديد من الأخبار التي تؤكد أننا على بعد ساعات - بل سويعات - من الإعلان الرسمي، وأن اللاعب أنهى إجراءات الانضمام للعميد بالفعل.

فمن هو إيجور كورونادو؟ وما هي تفاصيل صفقة الاتحاد الأولى في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن يرحل من العميد؟

من هو إيجور كورونادو؟

ولد إيجور كورونادو في ولاية لوندرينا البرازيلية في 18 أغسطس 1992، وهو يبلغ من العمر 28 عامًا.

انضم لأكاديمية نادي ميلتون كينيس دونس الإنجليزي في عام 2007 وهو في الخامسة عشر من عمره، وفي 2011 رحل إلى نادي جراسهوبرس.

لعب لأول مرة مع أحد الفرق الكبرى في عام 2012، وكانت بوابته هو نادي بانبيري يونايتد الإنجليزي، ثم رحل إلى نادي فلوريانا المالطي في نفس السنة، وظل فيه لأربعة مواسم.

انتقل في 2015-16 إلى نادي تارباني الإيطالي على سبيل الإعارة، وفي الموسم التالي اشترى النادي عقده ثم انتقل إلى نادي باليرمو في 2017-18.

التقط نادي الشارقة إيجور كورونادو مطلع موسم 2018-19، وقضى مع الفريق 3 مواسم رائعة انضم بعدها في سوق الانتقالات الصيفية 2021 إلى الاتحاد السعودي.

ما هي أرقام إيجور كورونادو؟

خاض إيجور كورونادو مع نادي فلوريانا 67 مباراة سجل خلالهم 35 هدفًا وصنع 12، ومع نادي باليرمو خاض 43 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 11.

أما مع نادي الشارقة، فقد سجل 43 مباراة وصنع 31 في 70 مباراة.

الفريق المباريات الأهداف الصناعة فلوريانا 67 35 12 تراباني كالتشيو 78 20 13 باليرمو 43 9 11 الشارقة 70 43 31 المجموع 258 مباراة 107 هدفًا 67 هدفًا

كم سعر إيجور كورونادو؟

القيمة السوقية لإيجور كورونادو بحسب موقع ترانسفير ماركت هي 5.5 مليون يورو، وكانت أعلى قيمة له في 2019 عندما وصل إلى 6 ملايين.

وبحسب صحيفة عكاظ، فقد أنهى الاتحاد صفقة كورونادو من نادي الشارقة بمبلغ 12 مليون دولار.

ما هي مدة عقد إيجور كورونادو مع الاتحاد؟

كما سبق الذكر، لم يتم الإعلان عن انضمام إيجور كورونادو لنادي الاتحاد حتى اللحظة، وبالتالي لا توجد أي تفاصيل مؤكدة عن الصفقة.

لكن، بحسب صحيفة عكاظ، فقد انضم اللاعب للعميد بعقدٍ يمتد لموسمين.