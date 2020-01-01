فيديو - بعد إعلان رحيله نهاية الموسم.. هل تتذكر أهداف حسام عاشور مع الأهلي؟

الأهلي يعلن عدم التجديد لحسام عاشور نهاية الموسم الجاري

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، الاستغناء عن حسام عاشور قائد الفريق بنهاية الموسم الجاري والذي سينتهي عقده وقتها.

ويعد عاشور قائد تاريخي للنادي الأهلي لما قدمه مع الفريق خلال 16 عامًا، بعد تحقيق 34 بطولة على مدار مسيرته مع الأحمر.

حسام عاشور حقق مع الأهلي 12 بطولة من الدوري المصري، و5 بطولات دوري أبطال إفريقيا و8 بطولات السوبر المصري و3 بطولات كأس مصر و5 بطولات كأس السوبر الإفريقي وبطولة الكونفدرالية.

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وبالحديث عن مسيرة حسام عاشور مع الأهلي، وبحكم مركزه في الملعب قد يكون أهدافه قليلة فهل تتذكروا كم هدف أحرزه حسام عاشور مع القلعة الحمراء؟

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حسام عاشور أحرز 3 أهداف فقط في مسيرته مع الأهلي، ولكن دوره لن يكون بعيدًا عن كونه أحد أسباب فوز الفريق بالبطولات.

الهدف الأول لحسام عاشور مع الأهلي كان في شباك أسمنت أسيوط في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري عام 2006 في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

الهدف الثاني لمسمار الأهلي، جاء في مرمى الإسماعيلي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يوم 1 – 11 – 2017 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ثالث أهداف عاشور مع الأهلي والأخير كان في مرمى طلائع الجيش في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بهدف "المسمار" 20 أغسطس 2010.