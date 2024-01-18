بعد اهتمام الهلال والأهلي .. جوزيه مورينيو في طريقه لهذا الفريق السعودي "مع صفقتين كبيرتين"!

الإعلان الرسمي قد يكون قريبًا جدًا

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رحب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بقيادة أحد الفرق السعودية الكبيرة؛ بعد تكثيف المفاوضات الرسمية معه، خلال الساعات القليلة الماضية.

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مورينيو الذي قاد العديد من الأندية العالمية الكبرى؛ على رأسها ريال مدريد الإسباني، رحل رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية، عن فريق العاصمة الإيطالية روما.

ووفقًا لبرنامج "برا 18"، كثف نادي الشباب السعودي، مفاوضاته مع المدير الفني البرتغالي الكبير، في الساعات القليلة الماضية؛ حيث تم عرض "مشروع" الفريق عليه.

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البرنامج الرياضي الشهير كشف عن أن جوزيه مورينيو، أبدى إعجابه الكبير بـ"مشروع" الليث الشبابي؛ خاصة أنه يشعر بحماس كبير لما وصلت إليه الرياضة السعودية.

وأشار إلى أن مورينيو، يرغب فقط في ضم نادي الشباب، عددًا من اللاعبين، الذين يخدمون خطته الفنية؛ وذلك قبل توقيع العقود بشكل رسمي، موضحًا أن اجتماعات جديدة ستجرى خلال الساعات القادمة بين الطرفين، من أجل الاتفاق على بعض النقاط.

وإلى جانب مورينيو.. أعلن البرنامج، أن نادي الشباب، بات قريبًا للغاية من التعاقد مع ماتيو بوليتانو، جناح نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى استعارة متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، لمدة 6 أشهر فقط، من نادي النصر السعودي.

جدير بالذكر أن اسم مورينيو، ارتبط طوال الفترة الماضية، بقيادة نادي الهلال أو عملاق جدة الأهلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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