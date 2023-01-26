هل انقلب عليه؟ .. رودي جارسيا يحمل رونالدو مسؤولية هزيمة الاتحاد ووداع السوبر!

تصريح ربما لن يعجب كريستيانو، خاصةً أنه جاء في بداية مسيرته مع النصر

Shahid

لم يخجل الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، من تحميل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، مسؤولية سقوط فريقه أمام الاتحاد.

العالمي ودع كأس السوبر السعودي اليوم الخميس، بالخسارة أمام العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على الملك فهد الدولي، ضمن دور نصف النهائي.

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وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أكد جارسيا أن الفرصة التي أهدرها رونالدو في شوط المباراة الأول، هي السبب في تغيير مجريات اللقاء لصالح المنافس.

الفرصة أتيحت للدون في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، إذ استقبل عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها عاليًا وضربها برأسه، لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي تصدى له.

وعقب هذا الإهدار بثوانٍ قليلة، أضاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للفريق الجداوي.

يذكر أن الاتحاد من المقرر أن يلتقي بالفيحاء في النهائي، إذ أطاح الأخير بالهلال الليلة بالفوز بهدف نظيف.

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