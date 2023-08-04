انقلب السحر على الساحر .. رد سعودي عنيف بعد تقليل إعلامي مصري من النصر

شوبير قلل من النصر بعد تعادله مع الزمالك في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال

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أثار الإعلامي المصري أحمد شوبير الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما تحدث عن تعادل الزمالك أمام النصر، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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شوبير ألقى اللوم على الزمالك خلال برنامجه الذي يقدمه على قناة "أون تايم سبورتس" بسبب التعادل مع النصر، حيث تسائل: "إيه يعني النصر؟"، وشدد على أن الفريق المصري كان بيده الانتصار في المباراة.

ورد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم على شوبير خلال برنامج "الحصاد الرياضي" حيث قال: "شوبير قلل من الأندية السعودية وقال (إيه يعني النصر؟) هذا تصريحه، وإذا كان لا يعرف النصر طوال تاريخه فهذه مشكلته".

وأضاف: "أنا زملكاوي وأحب الزمالك والأهلي وكل الأندية المصرية وأحترمها وأقدرها، ولكن غير المقبول ما قاله شوبير ولا نستطيع أن نقوله هنا في السعودية".

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واختتم أبو غانم تصريحاته قائلًا: "اعتدنا على احترام الآخرين، ولكن شوبير يحاول أن يضرب الزمالك بالنصر، وأنا أعلم ذلك".

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