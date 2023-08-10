انقطع التواصل بينهما .. دييجو سيميوني يبشر الهلال وبرشلونة بإمكانية ضم جواو فيليكس

المدرب الأرجنتيني رد بشكل حازم فيما يخص مستقبل جواو فيليكس مع أتلتيكو مدريد..

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أغلق الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني الأبواب أمام استمرار البرتغالي جواو فيليكس مع الفريق، ليفتح الباب أمام الأندية المهتمة بخدماته، والتي يأتي على رأسها الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني.

العلاقة بين سيميوني وجواو فيليكس ليست ودية على الإطلاق، ويبدو أن "تشولو" لن يضع أي عوائق أمام رحيل الجناح البرتغالي، حسبما أوضح خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وقال سيميوني عن وضعية جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد: "ما يمكن أن يقدمه لنا أو ما يعطيه هو ما شوهد بالفعل، لا أعتقد أنه احتفظ بأي شيء مما يمكن أن يقدمه".

وأضاف: "حاولت التصرف مع الأمر، وحاولت أن أبذل قصارى جهدي لإخراج شيء منه، ربما يحتاج إلى أمر آخر، وفي النهاية سيقرر هو ووكلاؤه والنادي ما سيحدث".

وفي السياق نفسه، أكد سيميوني أيضًا أنه لم يجر أي محادثة مع جواو فيليكس منذ انتهاء إعارته إلى تشيلسي في الموسم الماضي.

وعند سؤاله عما إذا فهم أن اللاعب يريد الذهاب إلى برشلونة، قال المدرب الأرجنتيني: "كما أعلق دائمًا ، فإن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي عندما يحين دوره في الكلام وسنعرف الأسباب".

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