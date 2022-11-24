انقسام في عائلة جليزر بسبب رحيل كريستيانو رونالدو!

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قال أفرام جليزر، أحد أفراد العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد إن الإدارة تدرس بالفعل بدائل إستراتيجية فيما يتعلق ببيع النادي، وأدلى برأيه لأول مرة في رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق.

وقال جليزر في تصريحات لشبكة "سكاي": "كما أعلنا، يمر مجلس الإدارة بعملية اتخاذ قرارات من أجل طرح بدائل إستراتيجية مختلفة، سنرى إلى أين تقودنا الأمور".

واستطرد بخصوص رونالدو: "إنه لاعب رائع بالنسبة لتاريخ مانشستر يونايتد، وأنا أقدر كل ما فعله للنادي وأتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

ومن المرجح أن يكون أفرام جليزر قد وقف ضد عمليتي بيع النادي ورحيل كريستيانو رونالدو، وفق ما حدث في الأيام الماضية، وأيضًا وفق التصريحات المتحمسة للدولي البرتغالي.

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ورحل كريستيانو رونالدو عن الفريق بالتراضي بعد فسخ عقده عقب تصريحاته المثيرة للجدل مع الإعلامي بيرس مورجان والتي اتهم فيها إدارة مانشستر يونايتد بالخيانة، والمدرب إريك تين هاج بعدم احترامه، إلى جانب انتقاداته العديدة لزملائه في الفريق خصوصًا اللاعبين الشباب، وزملائه القدامى في يونايتد وعلى رأسهم واين روني وجاري نيفيل.