كما انفرد "جول".. الإصابة تبعد بن عمر عن تونس في الأمم الإفريقية

ضربة قوية لمنتخب تونس قبل البطولة الهامة منتصف العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعرض محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي ومنتخب تونس، لإصابة قوية في مواجهة فريقه أمام الزمالك المصري في نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا هامًا على النجم الساحلي التونسي، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بنتيجة هدف دون رد في لقاء الذهاب.

وأعلن النادي التونسي عن طبيعة إصابة محمد أمين بن عمر، وهي قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بعد التدخل مع مدافع الزمالك.

وكان "جول" انفرد أمس الإثنين بتفاصيل إصابة بن عمر وابتعاده عن كأس الأمم الإفريقية التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل (شاهد التفاصيل).

ويعد بن عمر من أهم لاعبي نسور قرطاج في خط الوسط، قبل انطلاق البطولة، وبذلك فقد المنتخب التونسي من أهم لاعبيه في النسخة المقبلة.

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وكان ساسي أيضًا قد تعرض لإصابة قوية مع الزمالك مما أدى لخضوعه للتأهيل للحاق بكأس الأمم الإفريقية المقبلة في مصر بعد كسر في شظية القدم.