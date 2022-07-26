انفراجة هلالية .. البطل لن يُمنع من التعاقدات

يبدو أن مركز التحكيم سيستجيب للهلال بعد أشهر من الصمت

يبدو أن قطار الهلال السعودي لن يتوقف في الميركاتو الصيفي الجاري، وسيكون بإمكان الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق، إضافة عناصر جديدة للزعيم، ليدافع عن ألقابه المحلية والقارية في الموسم المقبل.

فض المنازعات توقف الهلال:

البداية كانت عندما حاول الأزرق تجديد عقد لاعب وسطه محمد كنو قبل أشهر من يناير، لكن وقع اختلاف بين الطرفين حول الأمور المالية، ليدخل اللاعب الفترة الحرة دون تجديد عقده.

هنا نجح النصر في الحصول على توقيع لاعب وسط الزعيم، لكن دون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، ليتفاجأ بعدها بإعلان الهلال رسميًا تجديد عقد كنو.

قدم بعدها العالمي شكواه أمام الجهات المسؤولة، لتقرر غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إنصافه، وإصدار ثلاثة قرارات ضد الزعيم ولاعبه في ليلة عيد الفطر المبارك الماضي.

بداية مايو 2022 كان إصدار القرارات، إذ تقرر إيقاف كنو أربعة أشهر، حرمان الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، بجانب إلزام اللاعب وناديه بدفع 27 مليون ريال للنصر.

هذه القرارات كانت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم، وهي الخطوة التي اتخذها الهلال بالفعل وقدم طلب التدابير الوقتية، لكن حتى الآن لم يصدر المركز قراراته بعد.

البطل لن يُمنع من التعاقدات:

الهلال قدم أكثر من طلب تدابير وقتية أمام مركز التحكيم، ويبدو أنه سينول المراد قريبًا، ليدخل سباق الميركاتو الصيفي الجاري.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مركز التحكيم سيصدر قراره الخاص بطلب التدابير الوقتية للهلال، اليوم أو غدًا.

وأوضحت الصحيفة أن المركز رفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات، وسيمنح الضوء الأخضر للأزرق كي يُبرم صفقات جديدة.