إنفانتينو: مسألة وقت أن يصبح صلاح الأفضل في العالم وكأس العرب فاقت توقعاتي

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بكأس العرب المقامة حالياً في قطر والنجاح الكبير للمسابقة، وقال إنه لم يتوقع الأمر.

ونجحت البطولة العربية في عودتها بجذب انتباه الجماهير العربية، وقدمت مباريات مثيرة وتنافسية رغم غياب بعض الأسماء عن الفرق.

ماذا قال رئيس فيفا عن بطولة كأس العرب 2021؟

وعلق إنفانتينو مع قنوات "الكأس": "البطولة حققت نجاحاً كبيراً، ليس فقط كاختبار ما قبل كأس العالم ولكن أكثر، تحولت لمونديال لتحديد الأفضل في منطقة تضم 450 مليون نسمة".

وأكمل: "هذه البطولة تجاوت توقعاتي بكثير، الجمهور كان رائعاً، أتمنى استمرار البطولة في المستقبل لأن مثل تلك البطولات تساهم في تطوير اللعبة، تلقيت طلبات من شرق وغرب المنطقة العربية من أجل استمرارها مستقبلاً".

ماذا قال إنفانتينو عن محمد صلاح ورياض محرز؟

وتغنى السويسرى بالثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، ونظيره في مانشستر سيتي رياض محرز: "الثنائي صلاح ومحرز معروفان في العالم أجمع، وتألقهما بالمونديال سيفتح الباب لتطوير اللعبة بالمنطقة".

وأتبع: "صلاح لاعب استثنائي، والأمر مسألة وقت أن يقوده تألقه مع منتخب بلاده وفريقه لأن يصبح الأفضل في العالم".

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