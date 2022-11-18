انغمس في عالم كرة القدم بشكل كامل مع تطبيق جول الجديد

بيانات شاملة ونتائج حية وكل ما تريده عن اللعبة

أسرع من كايل ووكر، تطبيق جول الجديد يجلب لك كل الأخبار العاجلة وأحدث النتائج من أفضل الدوريات والمسابقات الكبرى في العالم، لذلك لو كانت كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لك، فإن Goal هو التطبيق الوحيد الذي تحتاجه.

يمكنك إضفاء الطابع الشخصي على شغفك باستخدام ميزة "My Feed" والتي تمكنك من تكوين تجربة خاصة جدًا بك كعاشق للعبة، وما عليك سوى اختيار فريقك المفضل والمسابقات التي تهمك، وسيضمن لك التطبيق سماع كل العناوين المتعلقة بهذه الأشياء المفضلة لك قبل أي شيء.

الأخبار

مراسلو موقع جول يقربونك بشكل أكبر من الأندية واللاعبين، عن طريق تغطية لا مثيل لها من جميع أنحاء العالم.

نتائج حية

يتمتع جول بأسرع تقنية للنتائج الحية التي تخبرك بمستجدات المباريات في كل مباراة ودوري وبطولة سواء محلية أو دولية، لو سجل شخص ما أي هدف ستكون أول من يعلم.

بيانات شاملة للمباريات

التفاصيل تصنع الفارق، وهذا هو السبب في اعتماد تطبيق جول على أوبتا، وهي الجهة التي توفر لك أكثر الإحصائيات شمولًا مباشرة من أرض الملعب، بما في ذلك القوائم والتعليقات النصية وتحديث الجداول والمزيد.

وجهًا لوجه

كل يوم هو يوم الديربي، ونحن لدينا كافة البيانات الخاصة لهذه المباراة التي لا بديل لفريقك سوى الفوز بها في يومياتك، استخدم ميزة المواجهة المباشرة في جول لترى نتائج فريقك السابقة ضد أي فريق آخر في قائمة المباريات.

إشعارات فورية

يمكنك العثور على كل شيء في كرة القدم في مكان واحد فقط، احصل على كل ذلك وأكثر بكثير، مع خاصية الإشعارات الفردية، اشترك للانضمام إلى هذا العالم وكن من محبي أسرع تطبيق في كرة القدم.

روابط متجر التطبيقات

متجر IOS - https://apps.apple.com/us/app/goal-com/id518026818

جوجل بلاي - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freerange360.mpp.GOAL