"انظر إلى أرقامه في السعودية" .. مدرب البرتغال يواصل الدفاع عن كريستيانو رونالدو بعد بدايته في يورو 2024

ماذا قال مدرب البرتغال عن رونالدو قبل مباراة تركيا في يورو 2024؟

يواصل الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، الدفاع عن النجم كريستيانو رونالدو، مؤكدًا استحقاقه اللعب مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وسجل رونالدو رقمًا قياسيًا، كأول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة ببطولة اليورو، إلا أن مباراة البرتغال الأولى، التي تفوق فيها على تشيكيا بنتيجة (2-1)، أثارت الكثيرة من الجدل الجماهيري تجاه قائد النصر، كونه لم يتمكن من التسجيل وأضاع فرصًا محققة، في لقاء شهد فوزًا بهدف متأخر أحرزه كونسيساو.

وأضاف مارتينيز، أن كريستيانو رونالدو سيلعب مباراة تركيا، المقررة غدًا، في الجولة الثانية، مؤكدًا أن نجم ريال مدريد الأسبق، يجلب الخبرة والمعرفة، ويمنح فرصًا لتسجيل الأهداف، ويستطيع التحرك في منطقة الجزاء، وفتح مساحات لزملائه.

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ورد مدرب البرتغال على سؤال أحد الصحفيين بشأن مدى استحقاق رونالدو للعب في اليورو، قائلًا "إذا كنت تريد تحليل إحصاءات اللاعب من الجانب البدني، فعليك أن تنظر لما فعله في الأشهر الـ12 الماضية، رونالدو سجل 44 هدفًا في 45 مباراة مع ناديه (النصر) خلال الموسم الماضي".

وتابع "رونالدو موجود في منتخب البرتغال لأنه يستحق ذلك، وكافة الإحصاءات البدنية تشير إلى أنه يستطيع اللعب كل أربعة أيام".

ويعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، وأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الدولية في تاريخ منتخبات الرجال، برصيد 130 هدف في 208 مباراة، كما تمكن رونالدو من تسجيل 7 أهداف في 7 مباريات مع البرتغال، في الفترة بين بداية الموسم، وانطلاق البطولة الأوروبية.

ويحتل المنتخب البرتغالي وصافة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية، بفارق الأهداف عن تركيا المتصدرة، إلا أن حامل لقب اليورو 2024، يملك فرصة التأهل لدور الـ16 في الصدارة، حال فوز رونالدو ورفاقه في لقاء الغد على ملعب فيستفالن، ولم تتمكن جورجيا من الفوز على تشيكيا في هامبورج.