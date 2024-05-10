أزمة الغيابات تعصف بالعميد قبل صدام الاتفاق..

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تأكد غياب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن الملاعب للإصابة حتى نهاية الموسم، مع تبقي أربع مباريات للعميد حتى انتهاء منافسات دوري روشن السعودي.

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الاتحاد يدخل مباراة الاتفاق، المقررة مساء اليوم، وسط غياب 12 لاعبًا، عن اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي، وهم كريم بنزيما الذي سافر إلى نادي ريال مدريد لمتابعة أزمة إصاباته المتكررة، وكذلك عمر هوساوي وعبد الله المعيوف ومد الله العليان وأحمد شراحيلي وأحمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله وأحمد بامسعود وحامد الغامدي ولويس فيليبي وزكريا هوساوي وفابينيو تافاريس.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن حامد الغامدي، لاعب وسط الاتحاد، المعار من صفوف الاتفاق، أجرى عملية جراحية على مستوى العضلة الضامة، في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة لندن البريطانية، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

وانضم حامد الغامدي إلى كتيبة اللاعبين الذين يغيبون للإصابة حتى نهاية الموسم، وهم فابينيو وعمر هوساوي وأحمد بامسعود وأحمد شراحيلي.

ورغم مشاركته لمدة 36 دقيقة فقط، وخوضه نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وهو مصاب، إلا أن إدارة الاتحاد، رفقة الجهاز الفني، لديهم قناة كاملة بإمكانات اللاعب، مع وجود رغبة مشتركة مع الاتفاق، من أجل تمديد فترة إعارة اللاعب لموسم إضافي، ثم شراء العقد نهائيًا حال إثبات الغامدي قدراته الفنية.

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ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة بعد مرور 30 جولة، ليبتعد بفارق 36 نقطة عن الهلال، متصدر الجدول، بينما يأتي الاتفاق في المركز التاسع، برصيد 41 نقطة.

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