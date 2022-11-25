انضمام ميسي ورونالدو للدوري السعودي؟ وزير الرياضة يرد

هل نرى ميسي ورونالدو بالدوري السعودي؟

كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، عن موقفه من انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

وربطت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، بين كريستيانو رونالدو والدوري السعودي، حيث يتفاوض معه الهلال والنصر من أجل ضمه.

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "من الذي لا يتمنى انضمام ميسي ورونالدو إلى دوريه؟ أحب أن أراى الثنائي في الدوري السعودي، الذي ينضم له أفضل اللاعبين".

Saudi Arabia Sports minister Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal says he would love to see Cristiano Ronaldo and Lionel Messi both play in the Saudi League in the future ⏩ pic.twitter.com/JW0Xrais1P — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 24, 2022

وواصل: "أنت تعرف أن ميسي ورونالدو مصدر إلهام العديد من اللاعبين الشباب، كما أنهما سيساعدان على تعزيز البرامج التي نقوم بها، وسيظهر مدى قوة الدوري السعودي".

وتسعى الحكومة السعودية بشكل دائم إلى تطوير دوري المحترفين، وذلك بتقديم كافة طرق الدعم الممكنة، من أجل مساعدة جميع العناصر على تقديم أفضل شكل ممكن للدوري.