انضمام ميسي ورونالدو للدوري السعودي؟ وزير الرياضة يرد

كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، عن موقفه من انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

وربطت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، بين كريستيانو رونالدو والدوري السعودي، حيث يتفاوض معه الهلال والنصر من أجل ضمه.

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "من الذي لا يتمنى انضمام ميسي ورونالدو إلى دوريه؟ أحب أن أراى الثنائي في الدوري السعودي، الذي ينضم له أفضل اللاعبين".

Saudi Arabia Sports minister Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal says he would love to see Cristiano Ronaldo and Lionel Messi both play in the Saudi League in the future ⏩ pic.twitter.com/JW0Xrais1P