انضمام برشلونة.. عمالقة أوروبا يجهزون أموالهم لجوهرة دورتموند

نجم بوروسيا دورتموند يبهر العالم بأسره

لم يعد أحد يختلف على جودة وموهبة الواعد الألماني يوسوفا موكوكو نجم بوروسيا دورتموند خصوصًا في ظل الأرقام الرائعة التي يحققها مع أسود فيستفاليا منذ مطلع الموسم الجاري.

لقد بات النجم الألماني ذو الأصول الكاميرونية حديث العالم بموهبته الاستثنائية وما يقدمه في الملعب وبات أيضًا حديث عمالقة أوروبا ممن يرغبون في ضم موهبة استثنائية بحجمه.

شارك في 15 مباراة مع فريقه هذا الموسم ولم يتغيب سوى عن لقاء وحيد، سجل 3 أهداف وصنع 4 ليكون واحدًا من أكثر اللاعبين الصاعدين حسمًا في البوندسليجا.

يستمر عقد موكوكو مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2023، نصف عمالقة أوروبا يتساءلون عن مصيره.

ليفربول من أكثر الراغبين في الحصول على خدمات موكوكو، بالتحديد يورجن كلوب يؤمن بأن لديه الكثير ليقدمه وعبر للمقربين منه عن ابهاره بمستواه.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان تساءلا فيما قبل عن مستقبله وتفاصيل تعاقده مع أسود فيستفاليا، أبرز المهتمين الآن هو برشلونة.

النادي الكتالوني يستهدف ضم موكوكو منذ 3 مواسم في الحقيقة وفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني.

كان ذلك حين تواجه فريق شباب دورتموند مع نظيره في برشلونة في الدوري الأوروبي للشباب في مباراتين بدوري المجموعات، حينها كان فريق برشلونة يضم كلًا من أليخاندرو بالدي ونيكو جونزاليس وأرناو تيناس، وأظهر موكوكو مستوى رائعًا للغاية.

برشلونة الآن يدخل صراع ضم موكوكو مع عمالقة أوروبا متمنيًا لو كان قد حسم الصفقة حين كانت الأمور أكثر سهولة.