أنشيلوتي يفسر الاعتماد على حرس ريال مدريد القديم في انتصار السوبر

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يثني على فريقه بعد الفوز بلقب السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت.

أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على أداء لاعبيه بعد فوز النادي الملكي بلقب السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء.

ريال مدريد لم يجد صعوبة تذكر في الفوز على آينتراخت فرانكفورت بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، ليحقق لقبه الخامس في السوبر الأوروبي.

وافتتح النمساوي دافيد ألابا التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 بعد تمريرة من كاسيميرو، فيما أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليضمن النادي الملكي اللقب.

ماذا قال أنشيلوتي؟

بعد المباراة، أدلى أنشيلوتي بالعديد من التصريحات التي تحدث خلالها عن وضع فريقه والمنافسة فيه، وبالطبع للاحتفال باللقب.

وقال أنشيلوتي في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أكن بحاجة إلى هذه المباراة لأقول إن الفريق جائع ومتحفز، لقد كانت المباراة أكثر تعقيدًا مما بدت عليه".

وأضاف: "سيطرنا جيدًا بعد هدف ألابا، أريد إبراز الصلابة في الدفاع، حيث لم نستقبل هدفًا في آخر ثلاث نهائيات وهذا مهم جدًا".

وتابع عن غرفة ملابس ريال مدريد: "إنها أفضل غرفة ملابس حظيت بها في مسيرتي والأكثر تكاملًا، الأمر واضح بالنسبة لي، وهذا يساعد على الفوز وذكاء اللاعبين إلى جانب ذلك".

رسائل خاصة!

وسُئل أنشيلوتي عن بنزيما، خاصة وأنه تمكن بهدفه في مرمى آينتراخت فرانكفورت من الانفراد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي ريال مدريد التاريخيين متجاوزًا راؤول جونزاليس.

وقال الإيطالي: "إنه اللاعب الأكثر أهمية وحسمًا في العالم، إنه مهم جدًا بالنسبة لنا، بسبب أهدافه وطريقة لعبه".

كما أشاد الإيطالي بدور ألابا قائلًا: "إنه قائد، لقد تحسن كثيرًا على المستوى التكتيكي، قبل أن يكون أفضل من ناحية اللياقة البدنية".

وعن تألق كاسيميرو في السوبر الأوروبي قال: "لم أساله عما إذا كان وصول تشواميني قد جعله يتحمس، لا أعتقد ذلك".

وأردف: "لقد كان الأفضل في المباراة، وهو سبب أنها لم تكن معقدة، تشواميني لاعب رائع وسيتعلم من كاسيميرو".

فرصة للجميع

أنشيلوتي أكد أن موسم 2022-23 سيشهد فرصة أكبر لجميع اللاعبين، بالنظر إلى أنه سيقوم بالمداورة بشكل أكبر.

وقال: "هذا العام ستكون المداورة أكثر قليلًا مما حدث الموسم الماضي".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "قبل عام كان من الصعب توقع ما حدث، لقد اتخذنا العديد من الخطوات إلى الأمام، لكن أعتقد أن الفريق يمكن أن يتحسن".