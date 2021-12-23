أنشيلوتي يُعلنها: هازارد عاد أخيرًا، والتفاهم بينه وبين فينيسيوس رائع!

أثنى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على إدين هازارد، واعتبر أن الدولي البلجيكي أخيرًا قد نجح في استعادة مستواه المعهود.

وأتت إشادة أنشيلوتي بهازارد على خلفية المباراة المميزة التي لعب 86 دقيقة منها أمام أتلتيك بيلباو، وشهدت فوزًا هامًا للريال بهدفين لهدف.

الكثير من الجدل كان حول هازارد وإمكانية رحيله ورفض أنشيلوتي له، لكن من الواضح أن نجم تشيلسي السابق نجح في استعادة ثقة مدربه.

أنشيلوتي في حديث للصحافة بعد مباراة بيلباو قال "هازارد يعمل مع الفريق، صحيح أن كانت هناك بعض الشكوك بسبب وضعه البدني، لكنه أبلى بلاءً جيدًا اليوم".

كما أضاف "في الشوط الثاني قاتل بوضوح، لقد عاد هازارد حقًا، أوافق على هذه الفكرة".

أما عن ثنائيته مع فينيسيوس جونيور فقال "إنهما يفهمان جيدًا ما على الفريق القيام به سواءً في الدفاع أو الهجوم، قاما بذلك بشكل جيد اليوم".

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وواصل "كانا ملتزمين بشكل جيد للغاية ووضعا بصمتهما بجودتهما المرتفعة في البداية".

وعن الفوز على بيلباو نفسه قال "إنه يعني الكثير بالنسبة لنا بالنظر إلى وضع إصابات كورونا والغيابات، وكيف أننا لعبنا بفريق كامل لم يعتد لاعبوه اللعب سويًا".

وأتم "يجب أن نسلط الضوء على أداء ناتشو وهازارد وكامافينجا ولوكاس وفالفيردي، لقد قدموا جميعًا مباراة رائعة، في أغلب الأحيان كانت مباراة ذات جودة عالية منّا والتزام، وهذا هو شيء يهمني كثيرًا كتحقيق الثلاث نقاط".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل العطلة الشتوية وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أتلتيكو مدريد، و17 نقطة عن برشلونة.