أنشيلوتي في ورطة .. بديل غير متوقع لخلافته في تدريب ريال مدريد!

يعيش نادي ريال مدريد أيامًا عصيبة منذ الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة برباعية نظيفة، في قمة الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني.

الخسارة أمام برشلونة جاءت كالصاعقة على ريال مدريد وجماهيره، خاصة بسبب الأداء الباهت للفريق في "الكلاسيكو".

تلك الهزيمة جعلت كارلو أنشيلوتي يعيش تحت الضغط، بسبب اتخاذه العديد من القرارات التي كان من الصعب فهمها تكتيكيًا، ووجهت إليه الجماهير اتهامات قاسية.

وحسب صحيفة "eldesmarque" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حذر للغاية بشأن التغيير المحتمل على مقاعد البدلاء في الوقت الحالي، رغم حقيقة البحث عن بدائل.

ويعد تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق، أحد المفضلين لخلافة أنشيلوتي في تدريب النادي الملكي.

في الواقع، أصبح اسم تشابي متداولًا على الشبكات الاجتماعية في الساعات الأخيرة، وكل هذا لأن مئات الآلاف من مشجعي ريال مدريد يتحدثون عنه كمدرب المستقبل للنادي.

تشابي ألونسو اعتزل في 2017، وأخذ دورة تدريبية قبل أن يقطع الخطوة الأولى في مسيرته كمدرب مع فريق شباب ريال مدريد، قبل أن ينتقل لتدريب الفريق الثاني في نادي ريال سوسييداد.

وقام تشابي بعمل رائع في الموسم الماضي، وساعد في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكنه يكافح في الموسم الحالي من أجل البقاء.

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