أنشيلوتي عقب الكلاسيكو: لست مجنونًا وريال حاليًا أفضل من الموسم الماضي

أنشيلوتي يحدد أوجه الاستفادة من ودية برشلونة

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، على استفادته من مباراة برشلونة الودية، كما أوضح مستقبل العديد من اللاعبين مثل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس.

ريال مدريد خسر أول مبارياته التحضيرية والتى جاءت بالسقوط امام غريمه برشلونة بهدف دون رد سجله رافينيا بتسديدة بعيدة المدى سكنت شباك كورتوا في الدقيقة 27، بينما غاب كريم بنزيما عن اللقاء، الذي شهد أول مشاركة لروبرت ليفاندوفسكي بقيمص البرسا.

وقال المدرب الإيطالي عن المباراة: "لقد كان اللقاء جيد، خاصة الشوط الأول، لقد حاولت أن أشارك بالعناصر الجديدة حتى يتكيفوا مع الفريق، وأرى إنه كانت مباراة متكافئة".

أنشيلوتي يؤمن بقوة قائمة ريال مدريد

وأضاف: "لقد حاولت منح الجميع دقائق بسبب حالتهم البدنية، أنا معجب بهذه المباراة، لقد لعبنا ضد منافس قوي جدا".

وواصل: "لقد عانينا قليلاً من البداية، خاصة في الخطوط الخلفية، من الواضح أنه عندما نلعب في خط الوسط بكل من كاسيميرو وكروس ومودريتش يكون الأمر أسهل، لكنني أردت السماح للشباب بأخذ الفرصة لقد لعبوا بشكل دفاعي جيدًا للغاية لكن كان الأمر كذلك وهذه هي المرة الأولى التي لعبوا فيها معًا".

وتحدث أنشيلوتي عن أداء اللاعبين خلال الكلاسيكو الودي، في تصريحات نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال المدير الفني لريال مدريد: "روديجر؟ لقد أحببته كثيرًا في مركز الظهير أنا لست مجنونًا وأعلم أنه ليس مركزه لكنه ذكي جدًا يمكنه اللعب في هذا المركز أو تبديل الأماكن مع ألابا".

وأضاف: "هازارد؟ يمكنه اللعب في العديد من المراكز وعليه أيضًا التكيف مع مركز المهاجم ويحتاج المزيد من الدقائق لتحسين حالته".

مستقبل لاعبي ريال مدريد

وعن مستقبل أسينسيو وسيبايوس قال: "إنهما لا يضايقانني لقد زادت المنافسة، لكنهما لاعبان يعملان بشكل جيد وهذا قرارهما".

وتابع: "لدينا الكثير من اللاعبين الفريق أفضل من الموسم الماضي وقد تحسنت كثافة التدريب".

وأضاف: "بورخا مايورال؟ إنه يتدرب وإذا كان يستحق اللعب، فسوف يلعب".

وعن كريم بنزيما وغيابه في مباراة الكلاسيكو قال أنشيلوتي: "بنزيما سيلعب 45 دقيقة ضد أمريكا كلوب وسيلعب أكثر في 30 دقيقة في المباراة التى تليها، حيث سأختبر الفريق الذي سيلعب في كأس السوبر الأوروبي، لا يوجد أحد في العالم يمكن أن يحل محل كريم".

وبسؤاله عن ألابا أجاب المدرب الإيطالي: "سيلعب في مركز الظهير الأيسر فقط عند الضرورة لا أريد تفكيك شراكة العام الماضي في دفاعنا".