انسحاب من سباق هالاند .. هل شحذت فأسك يا بيريز؟

أصبح باب الصراع مفتوحًا على مصراعيه من أجل الحصول على خدمات النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويأتي ريال مدريد وبرشلونة، كبيرا كرة القدم الإسبانية، في مقدمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات هالاند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل ريال مدريد وبرشلونة النجاح في السعي نحو التعاقد مع هالاند، خاصة وأنه يعد واحدًا من بين أبرز الهدافين في كرة القدم الأوروبية حاليًا.

ريال مدريد يريد مهاجمًا جديدًا في ظل تقدم عمر الفرنسي كريم بنزيما واقترابه من الاعتزال، رغم أنه يعيش فترة مثالية في مسيرته الكروية الآن.

أما برشلونة، الباحث عن قائد للمشروع الجديد في "كامب نو" فيرى في هالاند اللاعب القادر على حمل "البلوجرانا" في المستقبل، وتعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بيريز انسحب لصالح برشلونة!

شبكة "ESPN" الأمريكية كشفت في تقرير أخير بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع هالاند، من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى برشلونة.

التقرير أكد أن بيريز يريد أن تعود مباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة لتكون الأهم في كرة القدم العالمية مرة أخرى، وأن ذلك لن يتحقق إلا إذا انضم هالاند إلى النادي الكتالوني.

ريال مدريد من جانبه يعد الأقرب للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي.

وبذلك، فإن توجه هالاند إلى برشلونة ومبابي إلى ريال مدريد سيخلق منافسة تشبه تلك التي كانت قائمة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال فترتهما في الناديين.

ويكشف التقرير أن بيريز حريص على صورة "الكلاسيكو" وحريص على عودة الناديين إلى أفضل أوقاتهما، وهو ما جعله يفكر في الانسحاب من صفقة هالاند.

هل يفعلها بيريز حقًا؟!

حسنًا، التاريخ يجيب ببساطة على هذا الطرح، حيث لطالما أحب فلورنتينو بيريز فكرة وجود أكثر من نجم كبير في صفوف ريال مدريد، ولنا في حقبتي الكلاسيكو الأولى والثانية خير مثال.

بيريز سبق له الجميع بين لويس فيجو، وزين الدين زيدان، ورونالدو، وروبرتو كارلوس، ومايكل أوين، وديفيد بيكهام في فريق واحد.

كما كرر الأمر بتواجد كريستيانو رونالدو، وكاكا، وكريم بنزيما، وتشابي ألونسو، والكثير من النجوم لاحقًا.

ولعل فرصة خلق خط هجوم مكون من مبابي وهالاند وفينيسيوس جونيور سيكون مثيرًا للغاية بالنسبة إلى بيريز.

وهي فرصة ستجعل ريال مدريد الأقدر على زيادة الاستحواذ المحلي وإضعاف منافسه المباشر أكثر وأكثر.

ومع تواجد هالاند ومبابي، "الافتراضي" حتى الآن، في فريق واحد، فإن ريال مدريد سيضمن زيادة كبيرة في الدخل، سواء من عوائد البث أو من عقود الرعاية، حيث سيملك الفريق حينها أهم نجمين في العالم.

وبالتأكيد فإن ريال مدريد بقيادة بيريز سيكون اهتمامه أكبر بتحسين وضعه الاقتصادي، ولن يترك فرصة مثل تلك لمنافسه المباشر.

هل شحذ بيريز فأسه؟

فكرة تخلي بيريز عن التعاقد مع هالاند ربما لن تكون منطقية إلا إذا أنهى بالفعل العمل على احتياجات الفريق، وضمن التعاقد مع اللاعبين الذين يريدهم، وعلى رأسهم مبابي.

بيريز حتى الآن لم يضمن التعاقد مع مبابي، الذي لم يحسم بعد مستقبله سواء بتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان أو إعلان الرحيل بنهاية الموسم، وذلك لن يحدث حتى يتعرف على مصير نادي العاصمة الفرنسية في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحتاج هالاند ومبابي، لخلق قوة جبارة في هجوم النادي الملكي، وفكرة الانسحاب مبكرًا من سباق النرويجي دون ضمان الأهداف الأخرى يعد ضربًا من الخيال.

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