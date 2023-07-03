انحياز واضح؟ .. أوباميانج يفضل نجم برشلونة على كيليان مبابي!

النجم الجابوني تأثر بفترته في برشلونة؟!

كشف بيير إيميريك أوباميانج نجم فريق برشلونة السابق عن تفضيله للفرنسي عثمان ديمبيلي على نظيره كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

جاء هذا خلال غرفة محادثة مباشرة مع بعض الجماهير عبر تطبيق "ذا ريزيدنسي" ونقلتها صحيفة "سبورت"، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور أخرى تخص برشلونة.

وقال أوباميانج عندما تم تخييره بين زميله السابق في برشلونة وكيليان مبابي: "ديمبيلي هو المفضل بالنسبة لي كلاعب، وهو صديقي، لكن مبابي جيد للغاية".

وأضاف عن أفضل لحظاته رفقة النادي الكتالوني: "كان ذلك في المباراة ضد ريال مدريد، لقد كانت مذهلة وأقيمت في كامب نو، وقاموا بغناء أغنية لي".

جدير بالذكر أن أوباميانج كان قد سجل ثنائية في الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف خلال فترة تواجده مع برشلونة.