انتهى المطاف .. هازارد لا يقدر على مراوغة لاعبي كاستيا!

ريال مدريد يرمي منديل هازارد

يبدو أن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد رفع راية الاستسلام، فبالرغم من حصوله على فترة راحة بعد اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده بلجيكا، شارك المهاجم البلجيكي في مباراة تدريبية بين لاعبي ريال مدريد وشهدت المباراة اختلاط الفريق الأول مع لاعبي كاستيا.

ووفقًا لموقع "ريليفو" الإسباني ظهر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بعيدًا عن أي نوع من أنواع اللياقة البدنية خلال المباراة وواجه صعوبة في المراوغة أمام أي من خصومه، حيث كان المدرب كارلو أنشيلوتي يراقب من الخطوط الجانبية.

هازارد لم يظهر إلا في سبع مباريات في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم ولا يبدو أنه مدرج في خطط أنشيلوتي على المدى الطويل ولا يزال أمام جناح تشيلسي السابق عام واحد على نهاية عقده بينما يبدو أنه حريص على إكمال عقده إلى النهاية، لكن التكهنات بشأن رحيله في الصيف لا تزال محتدمة.

أنشيلوتي رد بصرامة عندما طُلب منه شرح قلة مشاركة هازارد أثناء مقابلة مع منصة "Eleven Belgium" البلجيكية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال: "لست هنا لمنح كل لاعب دقائق أنا هنا للفوز بالمباريات، أضع أفضل 11 لاعبًا للفوز بالمباريات أنا لا أنظر إلى مقدار ما يكسبه اللاعب أو عمره، الأمر يتعلق فقط بالأداء".

في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أملًا لرؤية هازارد الذي يجد نفسه خلف لاعبين مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو في ترتيب المهاجمين بالنسبة للمدرب الإيطالي.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال بلد الوليد يوم الأحد في الجولة ال27 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.