انتهى ملف الأهلي؟ موسيماني يرد على تقارير عودته للتدريب في جنوب إفريقيا

المدرب قاد الأهلي للفوز بدوري يلو

لم يتضح رسميًا بعد مستقبل المدرب بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي السعودي، والذي قاده لتحقيق لقب دوري يلو والعودة إلى دوري روشن، حيث انتهى عقده ولم يُعلن عن تجديده أو رحيله من جانب الإدارة.

المدرب الجنوب إفريقي ارتبط بعدة وجهات أخرى، خاصة مع رسالته التي ألمح بها إلى رحيله عن جدة، بينها العودة إلى جنوب إفريقيا لتدريب كايزر تشيفز.

جمهور كايزر تشيفز دشن حملة عبر السوشيال ميديا لحث الإدارة على إقالة المدرب الحالي أرثور زواني بعد فشله في الفوز بأي لقب الموسم الماضي واستبداله بموسيماني الذي حقق نجاحًا ملفتًا في مسيرته الكروية سواء داخل أو خارج جنوب إفريقيا.

المدرب سُئل عن تلك الأخبار، فأجاب لإذاعة "باور أم أم" "سأسأل وكيلي لكنه لم يُحدثني أبدًا عن أي شيء يخص كايزر تشيفز. مع هذا فكل شيء وارد".

تابع "أحب العمل ضمن مشروع واضح برؤية واضحة، وأحب كذلك قول كلمتي في طريقة سير الأمور من الخطوة الأولى للثانية للثالثة وهكذا".

يُشار إلى أن موسيماني تولى تدريب الأهلي المصري وقاده للفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين وخسر النهائي الثالث أمام الوداد.