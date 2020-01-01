انتهى مشوار الذهب .. ماذا قدم الشلهوب خلال مسيرته الكروية؟

الشلهوب يعلق حذائه ويعتزل كرة القدم

"كفكف دموعك يا قلبي فقد آن الرحيل.. سيرحل من عشقته أمدًا بعيدًا".. كلمة تُزعج أذان جماهير الهلال بعدما أعلن الموهوب محمد الشلهوب تعليق حذائه وإعلان اعتزاله لكرة القدم بعد مسيرة أكثر من رائعة مليئة بالإنجازات والبطولات.

سيظل محفورًا في تاريخ نادي الهلال وأعلى جدران قلعة الزعيم، لما قدمه الشلهوب طوال السنوات الذي ظهر بها مدافعًا عن القميص الأزرق صاعدًا إلى منصات التتويج حاملًا شارة قيادة الزعيم.

بدايته وماذا قدم مع الهلال؟

التحق الشلهوب بنادي الهلال عام 1993 في مرحلة البراعم، وأخذ يتدرج ويصعد من درجة إلى أخرى، حتى ظهر مع الفريق الأول عام 1999 ليبدأ مسيرة التحدي والإنجازات وكتابة التاريخ ببطولات من ذهب.

المزيد من الفرق

الشلهوب استمر في حمل قميص الهلال ما يقرب من 21 عامًا، توج خلالها بـ33 لقب كأكثر لاعب تتويجًا بالبطولات في تاريخ الكرة السعودية مع ناديه.

خاض الشلهوب مع الهلال أكثر من 700 مباراة، حقق خلالها 33 بطولة، وهي عبارة عن لقب كأس المؤسس التي تقام كل 100 عام.

وتوج الشلهوب مع الهلال بالدوري السعودي 8 مرات كأكثر لاعب مع نادٍ واحد في تاريخ البطولة، وبشكل عام متساويًا مع محمد نور الذي توج بـ8 بطولات ولكن مع ناديين.

أحبكم كثير 💙

إلى اللقاء 🙏🇸🇦❤️ pic.twitter.com/teyq0RAbIY — محمد الشلهوب (@mbsh_10) September 10, 2020

الموهوب توج بكأس الملك مرتين وكأس ولي العهد 11 مرة، وكأس الأمير فيصل بن فهد مرتين وكأس السوبر السعودي مرتين.

وقاريًا بقميص الهلال حقق دوري أبطال آسيا مرتين وكأس الأندية الآسيوية لأبطال الكؤوس مرة، وكأس السوبر الآسيوي مرة واحدة أيضًا.

وعلى الصعيد العربي حقق الشلهوب رفقة الهلال بطولة كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس مرة واحدة وكأس النخبة العربية مرة أيضًا وكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة.

الشلهوب مع المنتخب السعودي

وبقميص المنتخب السعودي خاض الشلهوب 118 مباراة في جميع البطولات بواقع 7482 دقيقة أحرز خلالها 19 هدفًا من بينهم 5 ركلات جزاء.

بالطبع، سيكون فقدان الشلهوب ضربة كبيرة داخل نادي الهلال، ولكن بكل تأكيد سيستفاد منه المسؤولون في إدارة الزعيم في مناصب لها قيمة تجعل الشلهوب داخل أروقته للاستفادة من خبرته في التعامل باحترافية وخاصًة بدافع حبه للهلال سيقدم كل ما لديه خارج الملعب كما قدمه داخله خلال السنوات الأخيرة.