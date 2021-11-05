انتهى الأمر .. الاتحاد يحسم تجديد سعود عبد الحميد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد نجح في حسم مسألة تجديد الظهير الأيمن الشاب سعود عبد الحميد، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقده مع العميد.

عقد عبد الحميد اقترب من نهايته، حيث يتبقى 3 أشهر فقط، ويمر حاليًا بالفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة الاتحاد.

الإعلامي الرياضي عادل المرضي، أكد خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن سعود عبد الحميد اتفق على التجديد مع الاتحاد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "اتفق سعود عبد الحميد على التجديد مع الاتحاد، بعد تدخل شخصية اتحادية كبيرة، قامت بحل جميع الإشكالات، بالتوفيق يا كابتن".

ويعد سعود عبد الحميد واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للعميد، بقيادة الروماني كوزمين كونترا، بالإضافة إلى أنه أحد العناصر الأساسية للمنتخب السعودي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سعود عبد الحميد لديه طلبات مالية كبيرة، وهو الأمر الذي تسبب في تعطل مسألة تجديد عقده، في ظل المفاوضات التي كانت تُجرى بين الطرفين.

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كما أكدت التقارير على أن عبد الحميد تلقى عروضًا من بعض الأندية السعودية، على رأسها ناديي الهلال والنصر، ولكن اللاعب يريد الاستمرار في الاتحاد.