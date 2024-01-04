انتهت قصته مع الاتحاد .. العبود يجد ناديه الجديد وخطوة تمنع الإعلان الرسمي

تغيير المدرب لم يُنقذ مسيرة الجناح السعودي مع العميد

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شارفت قصة عبد الرحمن العبود مع ناديه الاتحاد على النهاية، إذ وجد اللاعب فريقه الجديد ولم يتبق على الإعلان الرسمي عن انتقاله سوى خطوة واحدة هي توقيع العقود الرسمين بين الأطراف جميعًا.

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نهاية قصة الجناح السعودي مع العميد كانت أبعد ما تكون عن السعيدة، إذ دخل اللاعب في خلافات مع المدرب السابق نونو سانتو أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ولم تتحسن الأمور حتى بعد رحيل المدرب البرتغالي وقدوم مارسيلو جاياردو.

المدرب الجديد استبعد العبود كذلك من المباريات وألمح إلى عدم التزامه وأخبر الإدارة بعد الحاجة له، وقد أدى ذلك لاقتناع جماهير وإعلاميي النادي بضرورة التخلص منه رغم إمكانياته الكبيرة.

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العبود ارتبط بعدد من الأندية أبرزها الهلال والشباب، لكن ناديه السابق، الاتفاق، كان من فاز بخدماته، حيث أوضح الصحفي نجيب الجداوي خلال حديثه لإذاعة "يو أف أم" أن الناديين اتفقا بالفعل على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب للعب تحت قيادة ستيفن جيرارد وأن توقيع الأوراق الرسمية هو ما ينقص فقط.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم العبود من الاتفاق عام 2016 ويرتبط معه بعقد ينتهي عام 2026.

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