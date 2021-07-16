انتهت.. رونالدو حسم أين سيلعب الموسم المقبل

الأمر بات متفقًا عليه..

يُساور عشاق كريستيانو رونالدو أسئلة لا حصر لها حول مستقبل الدون وهل سيبقى الموسم المقبل مع فريقه يوفنتوس أم يرحل.

وبعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب رفقة منتخب البرتغال في يورو 2020، ازدادت الحيرة خصوصًا وأن الصحافة ربطت اللاعب بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة منحت الجميع إجابة حاسمة حيال مستقبل صاحب الـ36 عامًا داخل مدينة تورينو.

أين سيلعب رونالدو الموسم المقبل؟

وفقًا للصحيفة الإيطالية، رونالدو باقٍ بصورة طبيعية في يوفنتوس بالموسم المقبل ولن يغادر جنبات ملعب أليانز ستاديوم قبل نهاية عقده في صيف 2022.

الدولي البرتغالي أبلغ مسؤولو اليوفي أنه يتطلع بشدة إلى بداية الاستعداد للموسم الجديد، على أن يعود إلى التدريبات مجددًا يوم 25 يوليو المقبل.

الدون تناسى خلافاته مع ماسيميليانو أليجري وربما عدم رضاه عن بيئة يوفنتوس، وآثر الاستمرار مع السيدة العجوز.

هل يبقى رونالدو في يوفنتوس لأبعد من ذلك؟

بقاء الدون في يوفنتوس لموسم آخر بات مؤكدًا، وما بات محتملًا أيضًا أن يبقى لعام آخر مع البيانكونيري.

لا جازيتا أكدت أن جورج مينديش اختبر يوفنتوس وإدارته وجس نبضهم بخصوص تجديد عقد رونالدو لمدة عام آخر.

لكن حتى يتمكن من الاستمرار مع اليوفي، سيتعين على رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا تقليص راتبه الذي يصل إلى 30 مليون يورو سنويًا.

كيف كانت مسيرة رونالدو مع يوفنتوس؟

وفي أول ثلاثة مواسم له بقميص السيدة العجوز، نجح رونالدو في تحقيق لقبين للدوري الإيطالي، مع تتويجه بلقب هداف الكالتشيو في الموسم الماضي.

وفشل الدولي البرتغالي في تحقيق الغاية الأساسية التي جُلب لأجلها وهي التتويج بدرع دوري أبطال أوروبا، حيث ودّع اليوفي البطولة من دور الـ16 بآخر نسختين، ومن ربع النهائي قبلها.

اقرأ أيضًا..