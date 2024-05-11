انتهت رحلته رسميًا .. الهلال يفتح بابًا جديدًا للتعاقد مع نجم البريميرليج

بديل نيمار يعود للظهور في الصورة

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يكثف مفاوضاته مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي.

إصابة ريتشارليسون الأخيرة ستمنعه من اللعب مع زملائه في فريق توتنهام في المباريات الثلاث المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يعني أن ظهوره أمام ليفربول في 5 مايو قد يكون آخر مباراة له بقميص السبيرز.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الهلال السعودي، يضع ريتشارليسون على لائحة طلباته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن الهلال كان قد استفسر من توتنهام عن موقف المهاجم البرازيلي في يناير الماضي، حيث أرادوا التعاقد معه لتعويض غياب نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة.

ورغم أن ريتشارليسون يرتبط بعقد مع توتنهام حتى 2027، إلا أنه مرشح للرحيل عن الفريق هذا الصيف بقوة، في ظل خطة أنجي بوستيكوجلو مدرب السبيرز لإجراء تغييرات واسعة على الفريق.

ووفقا لصحيفة "أثليتيك"، تعرض البرازيلي لإصابة في ربلة الساق أبعدته عن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا، حيث استبعده المدير الفني دوريفال جونيور من حساباته في البطولة التي تقام الصيف المقبل.

وقال مدرب البرازيل: "ريتشارليسون يعاني من إصابة في ربلة الساق. لم يعلن النادي رسميًا عن الأمر بعد، لكننا اتصلنا باللاعب وأبلغنا بذلك".