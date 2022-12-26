انتهت حلول الأرض .. المحكمة ترفض استئناف برشلونة على إيقاف ليفاندوفسكي!

كل الأبواب أغلقت في وجه برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاستئناف الأخير لنادي برشلونة ضد عقوبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد تم رفضه بشكل قاطع.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن المحكمة الإدارية الرياضية قد رفضت طلب النادي الكتالوني برفع الإيقاف عن اللاعب.

بهذا سيغيب اللاعب عن ثلاث مباريات عن تشكيلة برشلونة، وستكون أمام إسبانيول وأتلتيكو مدريد وخيتافي.

وكان ليفاندوفسكي قد أعرب عن شعوره بالألم تجاه الإيقاف لثلاث مباريات في تصريحاته مع صحيفة "سبورت" قبل أيام.

جدير بالذكر أن البولندي يملك 13 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإسباني من 14 مباراة خاضهم حتى الآن.