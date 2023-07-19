انتهت .. أوتافيو يكشف حقيقة انتقاله إلى النصر بعد تورط كريستيانو رونالدو في الصفقة

حقيقة انتقال أوتافيو إلى نادي النصر في الصيف الحالي!

كشف النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب بورتو البرتغالي، حقيقة انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر قدّم عرضًا إلى بورتو، للتعاقد مع أوتافيو، مقابل 40 مليون يورو "على أقساط"؛ وسط أنباء عن ضغط اللاعب على النادي البرتغالي لـ"الرحيل"، خاصة بعد أن طلبه مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني للعالمي بـ"الاسم".

وفي هذا السياق.. نفى أوتافيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ojogo" البرتغالية، رحيله عن نادي بورتو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على عكس ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

وقال النجم البرتغالي، صاحب الأصول البرازيلية؛ ساخرًا من وسائل الإعلام: "عليهم أن يأجلوا الحديث عن شائعات رحيلي؛ لمدة عام آخر"، مؤكدًا في نفس الوقت، على أنه أصبح معتادًا على مثل هذه الأخبار الغير صحيحة.

وأضاف: "طوال الصيف، كنت على اتصال مع زملائي في الفريق البرتغالي.. وأكدت لهم على استمراري معهم، في الموسم القادم".

وأعرب أوتافيو، عن حماسه الشديد، لبدء الموسم الرياضي القادم 2023-2024، مع نادي بورتو، واعدًا الجماهير ببذل قصارى جهده؛ من أجل إسعادهم.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام عالمية، نقلت عن مسؤولي نادي بورتو، اتهامهم للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالتفاوض بشكل غير قانوني مع أوتافيو؛ وهو الأمر الذي نفاه نجم نادي النصر تمامًا.