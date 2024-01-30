انتهت .. النصر يسجل "بديل" سيكو فوفانا في قائمته!

الكشف عن "بديل" سيكو فوفانا في نادي النصر..

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سجل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، "بديل" المحترف الإيفواري سيكو فوفانا، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعادًا للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر استقر على استمرار جميع أجانبه حتى نهاية الموسم الحالي، مع إعارة فوفانا فقط، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، وتسجيل أجنبي "بدلًا عنه".

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، قامت الإدارة النصراوية، بإعادة تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا "بدلًا" من فوفانا، في قائمة الفريق الأول.

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الصحيفة كشفت عن أن تسجيل أوسبينا؛ جاء بعد تجاوزه جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها، خلال الأيام القليلة الماضية، وأثبتت سلامته من أي إصابة.

أوسبينا البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى النصر في صيف 2022، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي؛ إلا أنه تعرض لإصابة عنيفة في الكتف؛ ليتم رفع اسمه رسميًا من قائمة الفريق، في يناير 2023.

جدير بالذكر أن الحارس الكولومبي، لعب 14 مباراة رسمية بقميص نادي النصر - قبل الإصابة -، استقبل خلالها 6 أهداف فقط، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه "9 مرات".

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