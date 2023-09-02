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انتهت المعضلة .. الاتحاد يُحسم صفقة عالمية جديدة!

أحمد رفعت
Ittihad SPL 2023-2024Getty Images
الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتسيرجيو راموس

نجم عالمي جديد ينضم إلى نادي الاتحاد

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نجح نادي الاتحاد في حسم صفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل إنهاء معضلة عانى منها خلال الفترة الماضية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد وصل إلى اتفاق نهائي مع النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، ليُصبح لاعبًا في صفوف العميد.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق بين الاتحاد وراموس جاء لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

المباراة التالية

وكان الاتحاد يبحث عن التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الماضية، بعد إصابة المصري أحمد حجازي في نهاية الموسم الماضي 2022-2023، بقطع في الرباط الصليبي.

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وتلقى راموس عروضًا كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصة من الدوري التركي من ناديي بشكتاش وجلطة سراي، ولكن الاتحاد حسم الصفقة لصالحه في النهاية.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 96895كريم بنزيما
  • 10363خاليدو كوليبالي
  • 18828روبرتو فيرمينو
  • 8437نجولو كانتي
  • 22073مارسيلو بروزوفيتش
  • 44849صفقة أخرى
201445 الأصوات

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