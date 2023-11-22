انتهت القضية .. محكمة الاستئناف تكتب الفصل الأخير في اتهام رونالدو بالاعتداء الجنسي

رفضت محكمة الاستئناف في لاس فيجاس الاستئناف الذي تقدمت به كاثرين مايورجا ضد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بشأن اتهامها كريستيانو رونالدو نجم النصر بالاعتداء عليها جنسيًا عام 2009.اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
عارضة الأزياء كانت قد اتهمت رونالدو بالاعتداء عليها جنسيًا في إحدى فنادق لاس فيجاس عام 2009، لكن النجم البرتغالي أكد أن الأمر كان بالتراضي، وقد توصل الطرفان لاتفاق تسوية عام 2010 حصلت مايورجا بموجبه على مبلغ 375 ألف دولار أمريكي.
مايورجا، وعبر محاميتها "ليزلي دورسال"، كانت قد تقدمت بدعوى ضد رونالدو عام 2018 بحجة انتهاكه بنود التسوية السرية التي تمت بينهما، وقد طالبت بتعويضات تصل إلى 25 مليون يورو، لكن تم رفضها عام 2022 بواسطة القاضية جينيفر دورسي.
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دورسال استأنفت ضد الحكم الصادر من دورسي لكن تم رفض الاستئناف أمس الثلاثاء، بجانب فرض غرامة كبيرة على ستوفال قدرها 335 ألف دولار، وتلك تُعد حسب الخبراء خطوة غير معتادة في مثل تلك القضايا.
التقارير المتابعة أكدت أن هذا الحكم بجانب الغرامة الكبيرة يُعدان بمثابة نقطة النهاية للقضية المستمرة منذ 14 عامًا، حيث تمت بذلك تبرئة رونالدو تمامًا.