انتهت الرحلة مع فرنسا .. بنزيما يُعلن اعتزال اللعب دوليًا

النجم الفرنسي أثار الجدل قبل المباراة النهائية كثيرًا

أعلن نجم ريال مدريد كريم بنزيما اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا، وقد أعلن ذلك رسميًا عبر حسابه على إنستجرام.

فرنسا خسرت نهائي كأس العالم 2022 في قطر مساء أمس أمام الأرجنتين، وهي البطولة التي غاب عنها المهاجم المتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية بسبب الإصابة.

بنزيما كان محط الحديث في الأيام الماضية عقب التقارير التي أشارت إلى رفضه دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحضور في اللقاء النهائي.

صاحب الـ35 عامًا نشر صورة له بقميص منتخب الديوك وكتب معلقًا "بذلت جهدًا وارتكبت أخطاءً أدت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك. لقد كتبت قصيتي وقصتنا انتهت الآن".

بنزيما كان قد بدأ مسيرته مع الديوك عام 2007 وقد خاض جميع البطولات الكبرى معه قبل أن يُستبعد من يورو 2016 ومونديال 2018 نتيجة قضية الابتزاز التي ارتبط بها مع زميله ماثيو فالبوينا، وبعد غياب 6 سنوات عاد المهاجم الفذ لقائمة المنتخب الفرنسي عام 2021 وكان جزءًا من قائمته لكأس العالم 2022 قبل أن يغادر قطر في اللحظات الأخيرة لتعرضه للإصابة.

المهاجم الذي يُعد من الأفضل في العالم خلال العقد الأخير لعب مع فرنسا 97 مباراة سجل بها 37 هدفًا.