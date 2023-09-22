انتهت الحجج وظهرت العيوب .. كلاسيكو النصر قد يقضي على أسطورة يايسله مع الأهلي!

هل ينجح يايسله في اختباره أمام النصر في الكلاسيكو؟

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فوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة فقط.. قد تبدو لك الأمور على ما يُرام، وكل شيء يتجه نحو الهدف المنشود وهو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، ولكن في حقيقة الأمر مستوى الأهلي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله خاصة في الجولات الأخيرة، أمر لا يدعوا للاطمئنان بنسبة 100%!

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الأهلي بقيادة يايسله الآن أصبح على أعتاب الاختبار الحقيقي عندما يواجه النصر، الذي سيُبين هل فعلًا هو مدرب قادر على قيادة الراقي للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، أم النادي الغربي سيبدأ رحلة معاناة جديدة بطلها ماتياس؟

النصر الآن في أتم جاهزيته، وجميع لاعبيه الأجانب جاهزين للمشاركة، ويقدم أفضل العروض خلال المباريات الأخيرة، ولا يخرج منتصر بصعوبة، بل أن الانتصارات أصبحت من أسهل الأمور، والتجانس هو ما يسود المنظومة حاليًا.

السؤال الذي يدور في رأس كل مشجع أهلاوي الآن، هل سينجح يايسله في هذا الاختبار الصعب، أم سيكون كلاسيكو النصر هو بداية نهايته مع الراقي؟

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لا يوجد حجج نهائيًا

لا مفر أمام يايسله للخروج من أي نتيجة سلبية قد يُحققها في الكلاسيكو بحجج أو أعذار كما يفعل غيره، خاصة في ظل تنفيذ كل أحلامه ورغباته الفنية من جانب الإدارة.

ماتياس طلب علنًا خلال مؤتمر صحفي سابق، بضرورة التعاقد مع لاعب وسط بجوار الإيفواري فرانك كيسييه، ومُدافع آخر يلعب بجوار البرازيلي روجير إيبانيز، وتم تنفيذ طلبه بالتعاقد مع الإسباني جابري فيجا والتركي ميريح ديميرال.

المدرب الألماني يتولى مسؤولية تدريب الأهلي منذ مدة ليست بقصيرة، وهي الكافية لكي يعرف كل خبايا الفريق وإمكانيات كل اللاعبين، وكيفية الحصول على أفضل ما لديهم.

ولا يوجد ضغط مباريات على الأهلي، عكس النصر الذي وصل للتو من إيران بعد لعب مباراة صعبة أمام بيرسبوليس يوم الثلاثاء الماضي، حيث آخر مباراة للراقي كانت يوم السبت الماضي.

وبالتالي أي حجة أو عذر سيخرج به يايسله حالة خسارته الكلاسيكو، لن يكون مُقنعًا لدى الجماهير، وسيكون بداية لاهتزاز الثقة بينه وبين الجميع سواء لاعبون أو إدارة أو حتى الجماهير.

عيوب من الضروري تلافيها

شهدت الفترة الماضية مشاكل وعيوبًا فنية واضحة للجميع، خاصة في آخر مباراتين أمام الفتح التي خسر فيها بخماسية، ثم التعاون التي فاز بها بشق الأنفس 3-2.

المشاكل الفنية التي يعاني منها الأهلي على رأسها الدفاع، الذي شهد في مباراة التعاون كوارث في التمركز وعدم انسجام بين الثنائي الذي لعب المباراة إيبانيز وعبد الباسط هندي.

وأما عن المشكلة الهجومية تحدثنا فيها باستفاضة عن الأسباب التي جعلت البرازيلي روبرتو فيرمينو، يظهر بالشكل الباهت ويبتعد عن هز شباك الخصوم، بالإضافة إلى الحل المتاح أمام يايسله. "اقرأ التفاصيل"

كل تلك العيوب والمشاكل الفنية لن يكون مسموحًا بها في الكلاسيكو أمام النصر الذي يمتلك قوة هجومية ضاربة، لن يرحمك وقد تخسر بنتيجة كارثية وكبيرة.

يايسله أمام اختبار حقيقي لإثبات أنه مدرب يمتلك القدرة على حل تلك الأزمات الفنية، فهل يتمكن من الخروج من تلك المباراة بسلام، أم ستكون مسمار أول في نعش يايسله؟

SHAHID