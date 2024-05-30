انتهت الأفراح وبدأ الجد.. مانشستر سيتي يخطر جوارديولا بموعد حسم مستقبله!

هل يرحل عن قلعة السماوي؟

أفادت شبكة "إي إس بي إن" بأن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مطالب من قبل إدارة مانشستر سيتي بحسم ملف مستقبله رسميًا بحلول أعياد الميلاد المقبلة كحد أقصى.

وكانت مصادر صحفية قد أشارت سابقًا إلى أن جوارديولا نيته الأساسية الرحيل عن مانشستر سيتي عقب نسخة كأس العالم 2025 التي ستكون موسعة بنظام غير مسبوق.

ويتوافق هذا مع ما ألمح إليه بيب نفسه بعد مباراة وست هام التي حسم بها الدوري الإنجليزي، قائلًا إنه "أقرب إلى الرحيل من البقاء".

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وأشار جوارديولا حينئذ إلى أنه يريد الراحة، وأنه بات لا يجد الدوافع الكافية لبدء موسم جديد في الدوري الإنجليزي.

ويدرك مانشستر سيتي أن مهمة استبدال بيب جوارديولا المدرب الأنجح في تاريخ النادي، ستكون من الصعوبة بمكان، لذلك يريد تقييده بعقد جديد، أو على الأقل معرفة رأيه الأخير بحلول شهر يناير المقبل.