انتهت الأزمة .. برشلونة يعبر من معضلة جافي بنجاح!

جافي يعود لارتداء رقم 6 مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن جافي نجم فريق برشلونة، سيعود لارتداء القميص رقم 6 مرة أخرى بالموسم القادم.

وشارك جافي في 49 مباراة بالموسم المنقضي مع برشلونة، وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 7 أخرين.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" تم تسجيل جافي مرة أخرى في صفوف برشلونة بعد قبول عقده الاحترافي الجديد والذي وقعه في يناير الماضي والساري حتى عام 2026.

وكان جافي قد عاد لاتداء القميص رقم 30 والتسجيل مع فريق الرديف بسبب رفض رابطة الدوري الإسباني اعتماد عقد اللاعب الجديد بسبب تجاوز برشلونة لسقف الرواتب.

وأكدت الصحيفة أن المحكمة أيدت استئناف برشلونة وسمحت بتسجيل عقد اللاعب بعد خطة الجدوى التى قدمها النادي لرابطة الدوري الإسباني والموافقة عليها ليعود اللاعب لارتداء القميص رقم 6.