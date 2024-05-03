في أفضل أحواله .. صلاح يستعرض عضلاته أمام الجميع قبل مواجهة توتنهام!

استعداد خاص من النجم المصري لمباراة الفريق اللندني

يستعد محمد صلاح للظهور الأول له بقميص ليفربول، منذ المشادة الأخيرة التي وقعت بينه ومدربه يورجن كلوب في التعادل 2/2 أمام وست هام بالدوري الإنجليزي.

صلاح كان يستعد للدخول كبديل ضد الهامرز في وقت متأخر من اللقاء، ولكنه دخل في مشادة لفظية مع كلوب، حيث تضاربت التكهنات حول ما جرى بينهما وطبيعة المحادثة.

وقبل مواجهة توتنهام بعد غد، الأحد، قرر الدولي المصري اللجوء لحسابه عبر موقع "إنستجرام" للكشف عن آخر استعداداته لهذه المباراة بعد خلافه مع المدرب الألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشوهد صاحب الـ31 سنة وهو يكشف عن بنيانه البدني القوي وعضلات بطنه بعد تمرينات مكثفة في صالة الألعاب الرياضية، بالإضافة لصورة أخرى وهو يقوم بمران آخر في ساحة التدريبات.

وكان يورجن كلوب قد كشف في المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام، عن انتهاء المشكلة تمامًا مع صلاح، وذلك بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع بينهما بحكم السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن صلاح نجح في تسجيل 24 هدفًا وقام بصناعة 13 في 41 مباراة لعبها بقميص الريدز في كل البطولات هذا الموسم.