انتهت الأزمة؟ زكريا أبو خلال يصدر بيانًا للرد على مزاعم العنصرية الجنسية!

زكريا أبو خلال يدافع عن نفسه..

أصدر زكريا أبو خلال لاعب نادي تولوز الفرنسي ونجم منتخب المغرب بيانًا كشف فيه الحقائق حول إهانته المزعومة بحق لورانس أريباجي نائبة رئيس بلدية تولوز المسؤولة عن الرياضة أثناء احتفال الفريق بتحقيق لقب كأس فرنسا 2022-23.

نادي تولوز قرر إيقاف أبو خلال وإبعاده عن تدريبات الفريق بأثر فوري بعد خروج تلك المزاعم إلى الضوء، ليتزامن ذلك مع قرار نجم "أسود الأطلس" بعدم المشاركة مع فريقه في جولة دعم المثلية الجنسية في الدوري الفرنسي، وهو ما أثار عاصفة من الجدل.

وجاء في البيان الذي نشره أبو خلال عبر خاصية القصص في حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "بعد الخبر الذي تم نشره في RMC يوم الإثنين، 15 مايو، أتيحت لي الفرصة لمقابلة لورانس أريباجي ومناقشته معها".

وأضاف: "خلال هذه المقابلة، أكد كلانا أن المعلومات الواردة من RMC لا تتوافق مع ما حدث بالفعل في 30 أبريل في مبنى بلدية تولوز".

واختتم أبو خلال بيانه قائلًا: "نود أن نضع حدًا لهذا الجدل، الذي أثر بشكل كبير علينا وعلى عائلاتنا، نشكركم على احترام قرارنا".