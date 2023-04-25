انتهاء الأزمة.. عودة الحكم "المعتدي" على أندي روبرتسون

سيعود الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس للظهور مجددًا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرلييج" منذ واقعة ضربه لأندي روبرتسون لاعب ليفربول.
وسيكون قسطنطين ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا يوم الأحد المقبل في الدوري.
ولم يظهر الحكم المساعد في أي من مباريات الدوري الإنجليزي منذ التاسع من أبريل الحالي وهو اليوم الذي كان فيه ضمن طاقم مباراة ليفربول وآرسنال التي اتُهم فيها بضربه لاعب ليفربول بمرفقه.
واستجوب الاتحاد اللإنجليزي الحكم واللاعب قبل أن يُبرئ الاتحاد الحكم رغم وجود لقطات فيديو تظهر قسطنطين وهو يضرب بمرفقه ظهير ليفربول.
ربما العفو عن الحكم المساعد جاء لكونه اعتذر خلال مكالمة فيديو جمعته بلاعب ليفربول وقبول الأخير اعتذاره كما ذكرت صحيفة دايلي ميل.
مباراة مانشستر وأستون فيلا ستكون الظهور الأول لقسطنطين في الملعب لكنه ضمن حكام الفيديو لمباراة ليدز وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي التي تقام اليوم الثلاثاء.
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