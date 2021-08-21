انتهاء أزمة حمدالله، والنصر ينقل له رسالة واضحة وصارمة

المهاجم المغربي لم يلعب أمام الفيصلي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن إدارة النصر نجحت في احتواء أزمة مهاجم الفريق عبد الرزاق حمدالله، لكنها في نفس الوقت نقلت له رسالة واضحة وصارمة حول مستقبله تحت قيادة المدرب مانو مينيزيس.

المهاجم المغربي الذي انضم للنصر صيف 2018 غاب عن المباراة الأخيرة أمام الفيصلي، وتحدثت بعض المصادر عن خلافه مع الإدارة لطلبه امتيازات خاصة في عقده فيما قالت أخرى أن السبب هو رغبته في اللعب أساسيًا مع الفريق.

اقرأ أيضًا | الهلال يتصدر .. القيمة السوقية لأندية الدوري السعودي بعد "طوفان" النجوم

عكاظ أوضحت أن الطرفين تحدثا ووصلا إلى نقطة تفاهم، إذ أبدت الإدارة النصراوية رغبتها في بقاء حمدالله مع الفريق، وفي المقابل أوضح اللاعب رغبته باللعب أساسيًا.

الإدارة نقلت رسالة واضحة وصارمة لهداف الدوري السعودي موسمي 2018-2019 و2019-2020 بهذا الشأن مفادها أن قرار إشراكه أساسيًا أو بديلًا بيد المدير الفني فقط وعليه احترامه، وقد تفهم حمدالله ذلك وأكد التزامه التام بقرارات مينيزيس.

وأكدت الصحيفة السعودية أن حمدالله سيتواجد مع النصر في مباراة الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام التعاون، وتبقى مشاركته في اللقاء من عدمها بيد المدرب البرازيلي.