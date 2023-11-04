انتقم من نجم الاتحاد وثأر للأهلي .. الشباب يسخر من الاتحاد بعد هزيمته بطريقته

كيف "طقطق" الشباب بعد الفوز أمام الاتحاد؟ الأهلي أحد المستفيدين..

SHAHID

"لا ينسى الشباب ثأره أبدًا بل ويثأر لغيره كذلك" هذا المبدأ الذي عمل به الليث الأبيض بعد هزيمة الاتحاد أمس الجمعة.

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الليوث هزموا العميد بهدف نظيف، سجله كارلوس جونيور، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، كما هي عادة الأندية السعودية، بدأت السخرية و"الطقطقة" عبر حسابات منصة "إكس للتواصل الاجتماعي..

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"طقطقة" الشباب بدأت بالبرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى النمور، انتقامًا من سخريته في الموسم الماضي من لاعبه آرون سالم بوبيندزا، الذي أهدر ضربة جزاء أمام الاتحاد في الجولة الـ24 من دوري روشن، ليقف أمامه جروهي راقصًا وضاحكًا بسخرية، بينما لاعب الليوث مستلقي أرضًا يندب حظه.

فقام حساب النادي العاصمي بنشر لقطة الموسم الماضي، وكذلك صورة الحارس البرازيلي وهو مستلقي أرضًا بينما يحتفل كارلوس جونيور بهدفه في شباكه بالأمس، مع تعليق: "هل تتذكر؟".

لم يتوقف الشباب عند هذا بينما قرر كذلك الثأر للأهلي، الذي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام بالهزيمة أمام أبها 2-1 في دور الـ16، فقام وقتها الاتحاد بالسخرية منه بكتابة تعليق "نام الحين"، كون الراقي لم يعد منافسًا إلا على بطولة دوري روشن فقط الموسم الجاري.

حساب الليث الأبيض نشر تغريدة العميد الساخرة هذه مرفقًا إياها بتعليق: "أوكي"، وسط تفاعل كبير من الجماهير الفرحة بالثأر للأهلي.

يذكر أن فوز الشباب رفع رصيده للنقطة 15 محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس.

SHAHID