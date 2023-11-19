انتقمن للرجال .. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد بخماسية مذلة

رجال البارسا كانوا قد خسروا أمام نظرائهم في الفريق العاصمي الشهر الماضي

انتقمت سيدات برشلونة لفريق الرجال في النادي وهزموا نظرائهن في ريال مدريد بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو دوري السيدات الذي أقيم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي عصر اليوم.

كان فريق الرجال في البارسا قد خسر كلاسيكو الدوري الإسباني الشهر الماضي أمام ريال مدريد 2-1، ولكن السيدات كن عند حسن الظن وثأروا لتلك الخسارة.

وسجل أهداف البارسا كلًا من بونماتي وكارولينا هانسن في الشوط الأول، وماريونا وكلاوديا بينا وفيكتوريا لوبيز في الشوط الثاني.

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فوز البارسا عزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 27 نقطة ووسع الفارق مع ريال مدريد، الثاني، إلى 6 نقاط بعد مرور 9 جولات من الموسم.

يُشار إلى أن جيرونا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني للرجال برصيد 34 نقطة يُطارده بفارق نقطتين ريال مدريد فيما يتواجد البارسا ثالثًا بـ30 نقطة.